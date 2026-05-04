ELAN zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ELAN hat am 01.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,23 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ELAN im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,90 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,76 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 13,43 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at