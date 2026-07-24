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24.07.2026 06:31:29
ELANA Agrocredit AD öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ELANA Agrocredit AD hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ELANA Agrocredit AD mit 0,010 EUR je Aktie genauso viel verdiente.
Das vergangene Quartal hat ELANA Agrocredit AD mit einem Umsatz von insgesamt 1,0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,05 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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