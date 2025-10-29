|
ELANA Agrocredit AD präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ELANA Agrocredit AD hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
ELANA Agrocredit AD hat ein EPS von 0,02 BGN vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,020 BGN auf dem gleichen Niveau gelegen.
Auf der Umsatzseite standen 2,1 Millionen BGN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,9 Millionen BGN umgesetzt.
