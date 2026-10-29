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29.10.2026 06:31:29
ELANA Agrocredit AD: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
ELANA Agrocredit AD hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Das vergangene Quartal hat ELANA Agrocredit AD mit einem Umsatz von insgesamt 1,1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,90 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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