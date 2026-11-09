Elanco Animal Health Aktie
WKN DE: A2N6BH / ISIN: US28414H1032
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09.11.2026 12:42:29
Elanco Animal Health: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 6, 2026, Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) announced revenue grew 11% year over year to $1.265 billion. Balance sheet deleveraging and pricing power are lifting operating margins while new veterinary treatments gain market share.
Three takeaways from the call highlight how management plans to capture long-term growth.
Lowering gross debt by $216 million in the third quarter brought net leverage below 3.0 times earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), meeting a key balance sheet target ahead of schedule. Improving free cash flow gives Elanco Animal Health greater room to fund organic growth initiatives.
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