Elanco Animal Health Announces USDA Approval Of TruCan Ultra Lyme-L4

(RTTNews) - Elanco Animal Health (ELAN) announced the U.S. Department of Agriculture approval of TruCan Ultra Lyme-L4. It is the first and only 1/2 mL combination vaccine protecting against both Lyme disease and leptospirosis, all in a low-volume dose, for dogs. This combination formulation allows veterinarians to provide essential protection without the need for multiple injections.

The approval follows recent USDA approvals of TruCan Ultra B, and TruCan Ultra CIV H3N2/H3N8. TruCan Ultra Lyme-L4 is expected to begin shipping in the next 30 days.

In pre-market trading on NYSE, Elanco Animal Health shares are up 0.52 percent to $24.30.

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