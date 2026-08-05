Elanco Animal Health Aktie
WKN DE: A2N6BH / ISIN: US28414H1032
|
05.08.2026 15:54:45
Elanco Animal Health Boosts FY26 Outlook; Stock Up 7% - Update
(RTTNews) - While reporting financial results for the second quarter on Wednesday, Elanco Animal Health, Inc. (ELAN) initiated its adjusted earnings and revenue guidance for the third quarter, and raised its outlook for the full-year 2026, based on strong second quarter performance.
For the third quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $0.19 to $0.22 per share on revenues between $1.195 billion and $1.220 billion, with organic constant currency revenue growth of 5 to 7 percent.
Looking ahead to fiscal 2026, the company now projects adjusted earnings in a range of $1.10 to $1.16 per share on revenues between $5.09 billion and $5.14 billion, with organic constant currency revenue growth of 6 to 7 percent.
Previously, the company expected adjusted earnings in the range of $1.03 to $1.09 per share on revenues between $5.01 billion and $5.085 billion, with organic constant currency revenue growth of 5 to 7 percent.
In Wednesday's regular session on the NYSE, ELAN is trading at $27.37, up $1.77 or 6.91 percent.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elanco Animal Health Inc Registered Shs
|
04.08.26
|Ausblick: Elanco Animal Health gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Elanco Animal Health legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Elanco Animal Health stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Elanco Animal Health zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Elanco Animal Health informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: Elanco Animal Health legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Elanco Animal Health Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Elanco Animal Health Inc Registered Shs
|19,21
|-8,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.