Elanco Animal Health gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elanco Animal Health hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Elanco Animal Health einen Gewinn von -0,070 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,27 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at