Elanco Animal Health gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Elanco Animal Health hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,11 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,130 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,92 Prozent auf 1,37 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at