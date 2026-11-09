Elanco Animal Health hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Elanco Animal Health hat am 06.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,27 Milliarden USD gegenüber 1,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at