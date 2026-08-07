Elanco Animal Health legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elanco Animal Health hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Elanco Animal Health 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1,37 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,24 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at