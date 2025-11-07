07.11.2025 06:31:29

Elanco Animal Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elanco Animal Health lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber 0,730 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

