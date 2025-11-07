Elanco Animal Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elanco Animal Health lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber 0,730 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 1,14 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,03 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

