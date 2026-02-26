26.02.2026 06:31:29

Elanco Animal Health öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elanco Animal Health präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elanco Animal Health -0,020 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,16 Prozent auf 1,14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,114 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,09 Milliarden USD belaufen hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,470 USD vermeldet. Im Vorjahr waren 0,680 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4,72 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,933 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 4,66 Milliarden USD gelegen.

