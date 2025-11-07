Elanco Animal Health stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Elanco Animal Health hat am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,14 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at