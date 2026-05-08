Elanco Animal Health stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elanco Animal Health präsentierte in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD. Im Vorjahresviertel hatte Elanco Animal Health 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,37 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at