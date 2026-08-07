Elanco Animal Health stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Elanco Animal Health hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,11 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Elanco Animal Health mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,23 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at