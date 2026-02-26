Elanco Animal Health vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Elanco Animal Health äußerte sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Elanco Animal Health mit einem Umsatz von insgesamt 1,14 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 12,16 Prozent gesteigert.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,470 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Elanco Animal Health ein EPS von 0,680 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,72 Milliarden USD, während im Vorjahr 4,44 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at