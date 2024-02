Elanco Animal Health zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Elanco Animal Health stellte am 26.02.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal vor.

Elanco Animal Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,190 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,04 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,105 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 1,00 Milliarden USD gesehen hatten.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 2,500 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Elanco Animal Health ein Ergebnis je Aktie von -0,160 USD vermeldet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4,42 Milliarden USD gegenüber 4,41 Milliarden USD im Vorjahr ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,920 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 4,39 Milliarden USD gelegen.

