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17.07.2026 06:31:29
Elanders A B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Elanders A B stellte am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Elanders A B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,92 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,04 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,615 SEK gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,92 Milliarden SEK ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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