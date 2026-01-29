Elanders A B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Elanders A B hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,27 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,77 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,05 Milliarden SEK.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,96 SEK sowie einem Umsatz von 3,04 Milliarden SEK in Aussicht gestellt.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,530 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Elanders A B ein Ergebnis je Aktie von 4,98 SEK vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 12,20 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 14,14 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 3,52 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 12,25 Milliarden SEK ausgegeben.

