ELANTAS Beck India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ELANTAS Beck India hat am 24.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 49,66 INR gegenüber 37,52 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat ELANTAS Beck India 2,15 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 186,41 INR, nach 176,05 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat ELANTAS Beck India im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,48 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 7,49 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at