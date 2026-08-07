ELANTAS Beck India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ELANTAS Beck India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89,39 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 49,56 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,99 Prozent auf 2,83 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at