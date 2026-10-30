ELANTAS Beck India: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ELANTAS Beck India hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

ELANTAS Beck India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,45 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 45,74 INR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,65 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ELANTAS Beck India einen Umsatz von 2,17 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at