ELANTAS Beck India stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ELANTAS Beck India hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 39,21 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ELANTAS Beck India noch ein Gewinn pro Aktie von 41,46 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ELANTAS Beck India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,22 Milliarden INR im Vergleich zu 2,06 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at