Elastic BV Bearer and Registered Shares: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Elastic BV Bearer and Registered Shares hat am 26.08.2022 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2022 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 250,1 Millionen USD gegenüber 193,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at