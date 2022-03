Elastic BV Bearer and Registered Shares: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Elastic BV Bearer and Registered Shares hat am 04.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2022 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,120 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 42,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 223,9 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 157,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at