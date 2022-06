Elastic BV Bearer and Registered Shares hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Elastic BV Bearer and Registered Shares ließ sich am 02.06.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Elastic BV Bearer and Registered Shares die Bilanz zum am 30.04.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,160 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 239,4 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elastic BV Bearer and Registered Shares 177,6 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,330 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Elastic BV Bearer and Registered Shares hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 862,37 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 608,49 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,391 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 855,41 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at