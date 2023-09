Elastic BV Bearer and Registered Shares: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Elastic BV Bearer and Registered Shares veröffentlichte am 01.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,250 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,46 Prozent auf 293,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 250,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at