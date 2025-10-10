Elastic B.V. Bearer and Registered Shares Aktie

Elastic B.V. Bearer and Registered Shares für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5RS / ISIN: NL0013056914

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
10.10.2025 05:24:44

Elastic To Repurchase Up To $500 Mln Of Shares

(RTTNews) - Elastic (ESTC), the Search AI Company, announced that its Board has approved a share repurchase program under which the Company is authorized to repurchase up to $500 million of the Company's outstanding ordinary shares from time to time. The repurchase program does not have an expiration date.

The timing and amount of shares repurchased will depend on the share price, business and market conditions, and other factors, the company said.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Elastic B.V. Bearer and Registered Sharesmehr Nachrichten

Analysen zu Elastic B.V. Bearer and Registered Sharesmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Elastic B.V. Bearer and Registered Shares 71,98 1,10% Elastic B.V. Bearer and Registered Shares

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
05.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
04.10.25 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 KW 40: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.25 September 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Wall Street letztlich schwächer -- ATX schließt mit Gewinnen -- DAX nach Rekordjagd letztlich minimal in Grün -- Schlussendlich Gewinne in Asien: Nikkei mit neuem Rekord
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Donnerstag aufwärts. Der Aktienmarkt in Deutschland feierte unterdessen ein neues Rekordhoch. Die Wall Street bewegte sich leicht nach unten. In Fernost dominierten am Donnerstag die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen