Elauwit Connection hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,39 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Elauwit Connection im vergangenen Quartal 5,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elauwit Connection 4,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at