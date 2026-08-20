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20.08.2026 06:31:29
Elauwit Connection: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Elauwit Connection präsentierte am 18.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,47 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 52,88 Prozent auf 2,9 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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