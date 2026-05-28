Elbit Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Elbit Systems hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 10,42 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,49 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,32 Prozent auf 6,83 Milliarden ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,85 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at