Elbit Systems hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,17 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Elbit Systems 9,41 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elbit Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,80 Milliarden ILS im Vergleich zu 6,46 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at