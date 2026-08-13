Elbit Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Elbit Systems hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,68 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,63 ILS je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,77 Milliarden ILS – das entspricht einem Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at