|
13.08.2026 06:31:29
Elbit Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Elbit Systems hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 10,68 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,63 ILS je Aktie generiert.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,77 Milliarden ILS – das entspricht einem Minus von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden ILS in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!