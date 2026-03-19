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19.03.2026 06:31:28

Elbit Systems stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Elbit Systems hat am 17.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 11,45 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elbit Systems noch ein Gewinn pro Aktie von 7,40 ILS in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Elbit Systems 6,99 Milliarden ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 7,15 Milliarden ILS umgesetzt worden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,83 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,07 Milliarden USD taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 39,29 ILS. Im letzten Jahr hatte Elbit Systems einen Gewinn von 26,58 ILS je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 27,38 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 25,27 Milliarden ILS umgesetzt.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 10,69 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 7,88 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at

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