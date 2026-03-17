Elbit Systems Stock Gains 9% Over Higher Earnings In Q4

(RTTNews) - Shares of Elbit Systems Ltd. (ESLT) are moving up about 9 percent on Tuesday morning trading after the company reported fourth-quarter profit of $168.16 million, or $3.52 per share, compared to $89.99 million, or $2.00 per share, in the previous year.

The company's shares are currently trading at $960.29 on the Nasdaq, up 9.81 percent or $85.87. The stock opened at $933.80 and has climbed as high as $971.20 so far in today's session. Over the past year, it has traded in a range of $354.48 to $971.20.

The company's revenue for the period rose 11.3% to $2.148 billion from $1.930 billion last year.