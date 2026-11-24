(RTTNews) - Elbit Systems Ltd. (ESLT), an Israel-based defense technology company, on Tuesday announced that its German subsidiary, Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG, was awarded a contract by TKMS.

The contract is to supply naval Electronic Warfare suites for the German Navy's F-128 frigates.

Under the contract, the subsidiary will supply its Aqua Marine integrated naval EW self-protection suite for the frigates.

The suite combines passive and active electronic warfare capabilities to detect, identify and analyze threats. It also provides electronic self-defense and electronic attack capabilities.

The contract will be performed over a period of five years.

On Monday, Elbit Systems closed trading 2.17% higher at $670.10 on the Nasdaq.