Elbit Systems Aktie
WKN: 904218 / ISIN: IL0010811243
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24.11.2026 12:51:57
Elbit Systems Wins 5-Year Contract To Supply Naval EW Suites For German Navy's F-128 Frigates
(RTTNews) - Elbit Systems Ltd. (ESLT), an Israel-based defense technology company, on Tuesday announced that its German subsidiary, Elbit Systems Deutschland GmbH & Co. KG, was awarded a contract by TKMS.
The contract is to supply naval Electronic Warfare suites for the German Navy's F-128 frigates.
Under the contract, the subsidiary will supply its Aqua Marine integrated naval EW self-protection suite for the frigates.
The suite combines passive and active electronic warfare capabilities to detect, identify and analyze threats. It also provides electronic self-defense and electronic attack capabilities.
The contract will be performed over a period of five years.
On Monday, Elbit Systems closed trading 2.17% higher at $670.10 on the Nasdaq.
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