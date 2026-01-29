|
29.01.2026 06:31:29
Elcid Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Elcid Investments hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 2368,92 INR. Im letzten Jahr hatte Elcid Investments einen Gewinn von -344,260 INR je Aktie eingefahren.
Elcid Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 620,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1353,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -49,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!