Elcid Investments gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elcid Investments hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 2368,92 INR. Im letzten Jahr hatte Elcid Investments einen Gewinn von -344,260 INR je Aktie eingefahren.

Elcid Investments hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 620,5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1353,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem -49,5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at