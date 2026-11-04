Elcid Investments legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elcid Investments präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4602,44 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1586,97 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1,02 Milliarden INR gegenüber 442,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at