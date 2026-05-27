Elcid Investments stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Elcid Investments präsentierte am 25.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2061,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -977,010 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von -632,4 Millionen INR, gegenüber -162,8 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 288,55 Prozent präsentiert.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 5426,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7649,78 INR je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Elcid Investments mit einem Umsatz von insgesamt 1,35 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -20,62 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at