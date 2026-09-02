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02.09.2026 06:31:29
Elco: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Elco hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 ILS je Aktie generiert.
Umsatzseitig wurden 6,08 Milliarden ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elco 5,45 Milliarden ILS umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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