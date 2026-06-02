Elco: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Elco lud am 31.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 ILS. Im Vorjahresviertel waren 0,300 ILS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 6,06 Milliarden ILS in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,44 Milliarden ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at