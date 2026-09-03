Elcora Advanced Materials präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Elcora Advanced Materials hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Elcora Advanced Materials -0,010 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at