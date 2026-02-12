Eldeco Housing Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eldeco Housing Industries hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 13,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eldeco Housing Industries 5,87 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eldeco Housing Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 430,8 Millionen INR im Vergleich zu 346,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at