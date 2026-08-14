Eldeco Housing Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eldeco Housing Industries äußerte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS belief sich auf 15,36 INR gegenüber 3,19 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 71,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 490,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 286,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at