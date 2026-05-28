28.05.2026 06:31:29

Eldeco Housing Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Eldeco Housing Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,93 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,29 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eldeco Housing Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,69 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 601,1 Millionen INR im Vergleich zu 367,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 24,70 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 21,87 INR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Eldeco Housing Industries 1,65 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,68 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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