Eldorado Gold Shares Slide 10% After Foran Mining Acquisition Announcement

(RTTNews) - Eldorado Gold Corporation (EGO) shares fell nearly 10 percent to $38.63 on Monday, after the company announced an agreement to acquire Foran Mining, creating a combined gold and copper producer.

The shares opened at $39.10 compared with a previous close of $42.91 and traded between $36.40 and $39.58 on the New York Stock Exchange. Trading volume stood at 3.34 million shares, above the average volume of 1.79 million. The stock's 52-week range is $13.29 to $51.16.

The deal brings together Eldorado's Skouries project in Greece and Foran's McIlvenna Bay project in Canada, both targeted for commercial production in mid-2026.