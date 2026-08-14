ELECOM gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ELECOM veröffentlichte am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 36,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 24,65 JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ELECOM 33,92 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at