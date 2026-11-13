ELECOM hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ELECOM hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 31,46 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ELECOM 31,45 JPY je Aktie verdient.

Umsatzseitig wurden 37,17 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ELECOM 30,20 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at