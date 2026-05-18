ELECOM präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ELECOM präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 57,86 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 39,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ELECOM im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 36,86 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 258,96 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte ELECOM ein EPS von 119,24 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 118,01 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 132,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at